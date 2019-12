BAGNARA CALABRA Gestione raccolta rifiuti: le riflessioni di Bagnara Aperta

Il gruppo Bagnara Aperta ritiene di dover fare alcune riflessioni sulla gestione della raccolta rifiuti. Bagnara Aperta Molteplici sono stati negli anni gli interventi nostri, di una parte dell’opposizione e soprattutto dei cittadini sempre più stupefatti da una gestione fallimentare del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti. La Cassazione stabilisce con Ordinanza nr. 22531 del 2017, che in caso di servizio scadente i cittadini hanno diritto alla riduzione della TARI dell’80%. Noi pensiamo sia evidente ed ineccepibile che il servizio sia scadente ed a conferma di ciò elenchiamo alcuni disservizi: Noi pensiamo sia evidente ed ineccepibile che il servizio sia scadente ed a conferma di ciò elenchiamo alcuni disservizi:

- Mancata raccolta dei rifiuti in molti periodi dell’anno con l’avallo e la giustificazione da parte dell’amministrazione con comunicati di chiusura delle discariche, spesso insensati nei giorni del ritiro carta/cartone, vetro e plastica, materiali che non vanno in discarica;

- Desumibile dal punto precedente un altro disservizio, il non avvio perentorio e corretto della raccolta differenziata;

- Mancata pulizia e lavaggio delle strade, come da capitolato non solo nel centro, ma in tutto il territorio comunale;

- Periodi di diversi giorni con cumuli di spazzatura non ritirata davanti casa, con odori nauseabondi, sporcizia e pericolo per l’incolumità igienica-sanitaria della popolazione;