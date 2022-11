Nel pagamento della TARI (tassa sui rifiuti) per il 2022, è stata prevista una tariffa modificata in aumento rispetto agli anni precedenti per i nuovi servizi resi alla collettività per effetto del nuovo capitolato entrato in vigore...

“Il tempo passato a leggere è un tempo Ricco”! Questo slogan non è solo uno dei dieci motivi per i quali l’Associazione Nati per Leggere promuove la lettura tra i più piccoli, ma è anche il motto che segna l'avvio di un percorso,...

Al MAB di Reggio Calabria “Arte e storia delle antiche confraternite di Reggio Calabria”

07 Novembre 2022

Locandina rettangolareIl MAB (acronimo di Museo Archivio Biblioteca) dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova riunisce tre istituti culturali diocesani: il Museo “Mons. Aurelio Sorrentino”, l’Archivio Storico e la Biblioteca “Domenico Farias”. Esso si presenta alla cittadinanza con un progetto integrato dal titolo Arte e storia delle antiche confraternite di Reggio Calabria, reso possibile con il contributo 8xmille alla Chiesa Cattolica: una Mostra, nata dalla collaborazione dei tre istituti, sarà inaugurata mercoledì 9 novembre h 11 nel Museo diocesano. Ad essa corrisponderà un percorso virtuale 3D su piattaforma Artsteps, fruibile da pc e dispositivi mobili, che illustrerà gli esiti di una puntuale indagine documentaria e storico-artistica.

L’itinerario narrativo, che si traduce in percorso espositivo, ha per oggetto sei distinte confraternite reggine (del SS. Sacramento, dei Bianchi, di Gesù e Maria, dei Santi Crispino e Crispiniano, di Sant’Eligio e dell’Immacolata presso la chiesa della SS.ma Annunziata), esemplari per antichità e devozione, cui si connette la memoria di antichi edifici ecclesiastici oggetto, nei secoli, di alterne vicende di distruzioni e ricostruzioni, e del loro patrimonio culturale in parte disperso.

L’ambiente virtuale, suddiviso in varie sezioni, ciascuna dedicata ad una confraternita, consente di spaziare dalla storia dei singoli sodalizi e delle chiese che li accolsero ai documenti e alle opere d’arte, in particolare argenterie sacre e tessuti liturgici, ad essi appartenuti. La tecnologia impiegata offre l’opportunità di spostarsi liberamente all’interno del percorso espositivo e interagire con i documenti e le opere d’arte, attivandone le didascalie e/o le audio descrizioni con un semplice clic.

Il link di accesso al percorso virtuale su Artsteps sarà visibile sull’Home page dei siti web di Museo, Archivio e Biblioteca diocesani.

Gli esiti di un’articolata ricerca alla quale hanno collaborato quanti operano nei tre istituti culturali saranno pubblicati nella sezione Percorsi e approfondimenti di BeWEB, portale dei beni culturali della Chiesa Cattolica.

Secondo appuntamento del Progetto MAB sarà venerdì 11 novembre h 16 con un trekking culturale guidato dall’architetto Renato Laganà e dalla storica dell’arte Maria Saraceno: partendo dall’Oratorio di Gesù e Maria in via Torrione (luogo d’incontro dei partecipanti) proseguirà nella chiesa del Santo Cristo e nella cappella del SS. Sacramento in Cattedrale per poi concludersi con una visita alla Mostra allestita nel Museo diocesano.

La Mostra Arte e storia delle antiche confraternite di Reggio Calabria resterà aperta fino al 14 gennaio 2023 nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato h 9-13 (apertura pomeridiana venerdì h 15-19).