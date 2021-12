“Dall’inizio della campagna vaccinale in Calabria sono state somministrate 3milioni di dosi. In questo mese di dicembre 2021 abbiamo già superato le 200mila inoculazioni, andando ampiamente oltre i target del generale Figliuolo....

Ribadito il no alla realizzazione della discarica di Melicuccà Questione rifiuti e Sanità sono due gravi emergenze che affliggono oramai da anni la nostra Regione. Il nuovo Governo Regionale, con in capo il Presidente...

Da luogo di miti e leggende La Croce, 'a Cruci' in dialetto bagnarese, è diventato un sito dove regna il degrado più assoluto. In realtà 'a Cruci' è un sentiero da sempre attraversato da chi, in transito, dalle zone marine doveva...

Bella vittoria per la Fc Raimond che ha ragione del San Nicola Melicucco per 13-4. Passano pochissimi secondi e già i padroni di casa mettono le cose in chiaro con Macrì che, dopo una bella serpentina, realizza il primo gol. Un giro...

SCILLA Nuovo sit-in davanti alla Casa della Salute, ancora scarsa la partecipazione

Casa della Salute di Scilla - Nuovo sit-in Lunedì scorso, come ogni settimana alle 19, un gruppo di cittadini è tornato a riunirsi davanti alla Casa della Salute per tenere alta l'attenzione sulla riduzione degli orari del Punto di Primo Intervento. A quanto è dato sapere, la partecipazione della comunità scillese è stata scarsa. Gli attivisti che manifestano pacificamente davanti allo "Scillesi d'America", però, non si arrendono e continuano a sperare che il PPI verrà riattivato nelle ore notturne.

<<Non ci rassegniamo - spiegano - vi aspettiamo per sostenere tizio o caio, ma per sostenere anche un servizio che potrebbe essere utile a te>>. Il sindaco Pasquale Ciccone dopo l'incontro con il Governatore Roberto Occhiuto ha dichiarato di essere ottimista sul ripristino del servizio, ma sulla data di riapertura del PPI h24 non ci sono ancora novità.

<<Se la maggior parte degli scillesi - commenta una residente - non incomincia ad uscire di casa e ad esporsi per avere i propri diritti senza che aspettare che a risolverli siano solo e sempre le stesse persone, non solo si chiuderà il Punto di primo Intervento nelle ore notturne, ma quanto prima anche quello diurno e chissà quante altre cose. Facciamo vedere che siamo compatti e numerosi almeno per quanto riguarda le tempistiche della salute di tutti>>.

Tina Ferrera