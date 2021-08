La notizia è di quelle importanti per una comunità come la nostra: è stato, infatti, ufficializzato lo stanziamento, da parte dalla Giunta Regionale, di 9 milioni di Euro per il porto di Bagnara. Si tratta di una somma...

Dopo il successo del primo evento di animazione territoriale in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC) tenutosi il 31 Luglio...

Ieri la Regione Calabria ha reso pubblico il completamento del’iter già iniziato dal compianto presidente della Regione Iole Santelli, per il finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza del Porto di Bagnara Calabra. Iter...

«Ogni sanrobertese è attonito innanzi alla devastazione di Passo del Falco, il cui punto di osservazione prometto e giuro sarà ricostruito dov’era e com’era, così come delle nostre campagne e foreste, dove, in alcuni punti, le fiamme...

Negli ultimi giorni, i carabinieri, a Rosarno nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di delitti in materia di inquinamento ambientale, hanno posto in sequestro preventivo un’intera area, sita in prossimità...

In qualità di Ricercatori e Docenti dei Corsi di Laurea, triennale e magistrale, in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in un momento particolarmente drammatico per la nostra Regione e...

VILLA SAN GIOVANNI Conclusa la riunione Comitato Ordine Viabilità per gestione imbarchi per la Sicilia

Palazzo San Giovanni - VillaÈ stato convocato l'11 agosto scorso, su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, Il C.O.V. (comitato Ordine Viabilità), per far fronte ai disagi che si sono registrati all’interno del centro cittadino di Villa San Giovanni durante le giornate del 7, 8 e 9 Agosto 2021, dovuti all’importante flusso di veicoli diretti agli imbarchi per la Sicilia. Flusso di veicoli che si sono riversati in ogni parte del territorio, provenienti da viabilità alternativa.

La riunione è stata richiesta con l’obiettivo di prevenire e scongiurare il verificarsi di analoghe situazioni, in vista del fine settimana del 13 e 14 Agosto. “È di fondamentale importanza assicurare i controlli nelle postazioni di ingresso alla città” ha dichiarato l’Assessore ai trasporti e alla viabilità Massimo Morgante. A conclusione della riunione è stata ribadita l’esigenza di intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine nelle postazioni assegnate dal piano COV, al fine di evitare l’entrata in città di autoveicoli diretti agli imbarchi.

Inoltre, considerate le situazioni di disagio segnalate da alcuni residenti che dovevano recarsi in Sicilia, è stato ribadito che durante la fase di maggiore affluenza di veicoli in transito, sulla Via Marinai d’Italia, all’incrocio con Via Riviera, postazione presidiata dalla Guardia Costiera, potranno transitare solo i residenti che dovranno recarsi in Sicilia per motivi sanitari. L’Amministrazione Comunale informa, inoltre, tutti gli altri residenti che la biglietteria a mare è aperta e per imbarcarsi potrà essere utilizzato il sottopasso di Via Garibaldi.

Infine, è stata ribadita la necessità di lasciare libero il Viale Italia, sia per le attività commerciali presenti, sia per consentire ai residenti di poter raggiungere facilmente la stazione.