In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 687.979 soggetti per un totale di 737.617 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.066 (+471...

Venerdì 23 e sabato 24 aprile, l'ufficio postale di Bagnara Calabra, in via Garibaldi, sarà chiuso per lavori interni. I cittadini potranno rivolgersi per qualunque necessità ai vicini uffici postali di Pellegrina di Bagnara...

Già in tempi non sospetti, precisamentenell’ottobre dello scorso anno eall’arrivo delle prime piogge avevamo segnalato le problematiche di vetustà e mancata manutenzione che già pregiudicavano la salubrità e la sicurezza dei locali...

Vaccinazione di massa in 8 centri della regione. Al via le prenotazioni sulla piattaforma di Poste. “Vax day” in Calabria. Vaccinazione di massa, sabato 24 e domenica 25 aprile, in 8 centri di somministrazione di tutte le cinque...

Il 22 Aprile si celebra la "Giornata mondiale della Terra"

Giornata mondiale della terra Il 22 Aprile si celebra la “Giornata mondiale della Terra”, un appuntamento annuale istituito nel 1970 per riflettere sullo stato in cui versa il pianeta che abitiamo. Da quella data, in ogni continente, si ragiona sull’importanza della Terra e su come la si possa proteggere.

La Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, su invito dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato”, parteciperà alla celebrazione organizzata dalla scuola per l’infanzia del plesso di Oliveto.



Nel pieno rispetto delle norme anti Covid, è stata organizzata una festa nell’ampio cortile antistante la scuola, dove i bambini alterneranno canzoncine, poesie e balli sul tema della giornata.

Alla presenza della dirigente Lucia Zavettieri e i docenti che hanno organizzato l’iniziativa, sarà l’occasione per una breve riflessione sui cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.



Prendersi cura della Terra vuol dire mettere al centro la natura e non i bisogni dissennati dell’uomo. La tutela del nostro ecosistema non può prescindere dall’impegno di azioni sempre più “verdi” a partire dagli stili alimentari. Tutti possiamo fare, e dobbiamo fare, la nostra parte attraverso le nostre scelte quotidiane, per esempio: acquistare da produttori locali, non sprecare cibo, consumare meno carne.