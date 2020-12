Confcommercio Reggio Calabria: acquisti in sicurezza nei negozi della città

LOGOok 2Confcommercio Reggio Calabria aderisce alla campagna nazionale “Compro sottocasa perché mi sento a casa” finalizzata a sostenere, in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato.

In un anno in cui è tutto confuso, in cui la differenza tra giallo e rosso segna un abisso per la stessa sopravvivenza di molte realtà, in cui il Natale sarà solo nei nostri cuori, in cui interi comparti sono stremati dalla crisi, Confcommercio Reggio Calabria lancia un appello all’acquisto responsabile, all’acquisto sotto casa perché è dal negozio sotto casa che dobbiamo ripartire.

Confcommercioincoraggia gli acquisti nei negozi della città. Acquisti sotto casa, in totale sicurezza, che consentiranno a commercianti, lavoratori ed all’intera cittadinanza di ritrovare ottimismo. Gli esercizi commerciali, duramente danneggiati dall’emergenza sanitaria, tra mille sacrifici, stanno affrontando anche le restrizioni previste dall’ultimo DPCM e continueranno a fare la loro parte per assicurare alla clientela le migliori condizioni per effettuare acquisti in totale sicurezza.

Tutti siamo consapevoli infatti – si legge nella nota Confcommercio – di quanto sia importante il rispetto esatto dei protocolli anticovid poiché nulla sarebbe più dannoso di dover essere costretti a chiudere nuovamente le attività per nuovi lockdown. Per il Presidente Matà “è fondamentale, quest’anno più che mai, acquistare nei negozi di vicinato che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, che contribuiscono a tenere vive le città. Comprare sotto casa vale molto più di un click, fa bene all’anima, all’economia reale ed all’intera città”.

Quest’anno, compriamo sotto casa. Facciamolo tutti! Babbo Natale è sotto casa!" #ComproSottoCasa #confcommerciocè