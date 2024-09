MESSINA Concluso il 4° MessinaCon

1 1 4messcon1set

Domenica 1 Settembre è terminata la quarta edizione del MessinaCon, che ha visto ospiti come Immanuel Casto, Ruggero de I Timidi o Fumettibrutti. Tantissimo materiale per nerds e non, come fumetti, accessori e consigli per i cosplay, libri e tanto altro, che ha accontentato grandi e piccini.