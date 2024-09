Il 20 Settembre la presentazione de “La templare reggina” di Vincenzo Laurendi a Villa

1 1 16 templare reggina 23042024Tra tre settimane, il nostro collaboratore Vincenzo Laurendi avrà l’occasione di far uscire il suo ultimo lavoro, “La templare reggina”, fuori dalle mura bagnaresi. Infatti, grazie a Rosario Privitera, che ha indirizzato l’autore verso una bella iniziativa promossa dal Comune di Villa San Giovanni, “Correnti edizioni”, Laurendi potrà esporre la storia della coraggiosissima Athena, ragazza greca di origine ma nata a Reggio e fiera di esserlo, che andrà fino al deserto della Siria per venire ordinata templare, come uno dei suoi avi, dopo che la sua famiglia ha subito un complotto, non si sa da parte di chi e nemmeno il perché.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità della Dott.ssa Caterina Trecroci, Presidentessa del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni con delega alla Cultura, la quale ha accettato di buon grado il lavoro dello scrittore bagnarese. Con lui, il Consigliere comunale Rocco Fedele e colui che ha assistito passo passo al “parto” dell’idea, ovvero lo storico e docente Natale Zappalà. Presto nuove info su orari e location.