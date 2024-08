Presentato a Rizziconi SHADOLOVE il libro di Matteo Pratticò Sì è svolta al comune di Rizziconi la presentazione del libro SHADOLOVE di Matteo Pratticò, autore emergente che racconta di Lily, una ragazza vampiro che vuole rendere giustizia a chi come lei "in vita" ha subito violenze domestiche da parte di uomini che, senza scrupoli provocavano sofferenza e dolore a donne innocenti e prive di colpa.

Matteo Pratticò vive e lavora da anni a Roma ed è stato nominato nel territorio capitolino e nazionale come il "rider salvalibri" per la sua iniziativa di bookcrossing luogo di raccolta di libri che molti butterebbero nella spazzatura per inutilizzo. Ridare "vita" ai libri ha permesso a Matteo di riscoprire non solo delle letture approfondite sul suo scrittore preferito Stephen King, ma anche di rimettere in circolo libri inediti di cui molti nemmeno conoscevano più gli autori. La serata moderata dal sindaco Alessandro Giovinazzo, dall'assessore alla cultura Giuseppe Scarfò e dalla giornalista e violinista Ilaria Carbone, ha ottenuto un grande successo culturale e morale per una Calabria che a volte, purtroppo su questo versante culturale è poco conosciuta. La serata è stata poi intrattenuta musicalmente dal trio violino, batteria e chitarra PolyRitmic Sound e dalla voce e ukulele di Francesca Pratticò.