SCILLA Consegnata una targa alla scrittrice Giuseppina Melidoni

Consegna della targa alla scrittrice Giuseppina Melidoni Nei giorni scorsi si è svolta nella piazzetta Largo Piano la cerimonia di consegna di una targa alla scrittrice scillese Giusdppina Melidoni per i quarant'anni di carriera. La serata è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana delegazione di Sclla e patrocinata dal Comune di Scilla.

Nel corso dell'evento, presentato da Valentina Muscinesi e Demetrio Zema, presidente della Lega Navale di Scilla, l'autrice ha recitato alcune sue poesie e cantato dei brani scritti da lei e musicati dal figlio Michelangelo Cicero. Apprezzata l'esibizione del cantante reggino Giovanni Amodeo che ha interpretato un brano di Milva. La triade commissariale di Palazzo San Rocco, rappresentata dal'ingegnere Sabrina Scalera, ha consegnato alla Melidoni una targa commemorativa per i quarant'anni di carriera. L'evento è stato molto partecipato.

Tanti sono stati gli scillesi che si sono congratulati con l'artista che dopo l'adolescenza si è trasferita a Milano. In seguito enra a far parte della "Compagnia del batticuore" recitando al San Babila di Milano, dipinge quadri e grazie all'incontro con l'editore Maestrini inizia nel 2000 a pubblicare le sue poesie e i suoi racconti. Lo scorso aprile, a MIlano, ha ricevuto il "Premio Internazionale Emozioni Poetiche 2024" per i suoi 40 anni di carriera nel campo del teatro, musica e poesia, atgtrice, regista, scrittrice e musicista.