BAGNARA CALABRA Presentato il libro di Maria Grazia Sfameni "Maravigghia"

Maria Grazia Sfameni - Stefania GuglielmoLa rassegna culturale "Estate in Biblioteca 2024" è arrivata al terzo appuntamento con la presentazione del libro "Maravigghia" di Maria Grazia Sfameni. A dialogare con l' autrice, Stefania Guglielmo, che con i giusti quesiti e spunti ha scandagliato le diverse chiavi di lettura dell' opera, partendo proprio dal titolo.

"Maravigghia" infatti, ha in sè il duplice significato di stupore e scandalo. E' un libro che insiste sul valore della parola, un libro di "cunti", intesi non solo come meri racconti legati alla memoria di immagini, sapori e fragranze, ma righe che rappresentano un luogo fertile per la conoscenza di sè stessi anche attraverso la tradizione, la revisione del passato, senza però annegare in sentimenti nostalgici. Interessante, l' accostamento tra "cunto" e ricette che diventa storia di emozioni e soprattutto du cure come premure che impegnano l' animo a custodire dunque, non solo luoghi o persone, ma un divenire alla ricerca lenta e goduta di certezze.

La Biblioteca Comunale da appuntamento a stasera con "Vite in macerie" di Francesco Tripodi alle ore 22.00.

Nina Velardo