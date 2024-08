La magia del racconto e la musica di Battisti emozionano il Polimeni

Metti una sera d'agosto, con sprazzi di lampi in cielo, con un maxi schermo, un grande palco con valigie di cartone appoggiate sui bordi e dischi in vinile. Un front man narratore coinvolgente, con un pubblico numeroso ed attento ed una storyboard con video e canzoni di Lucio Battisti, con il libro di Ernesto Assante riposto su uno sgabello che disegna uno scenario emozionale che diventa un viaggio nella memoria collettiva .”

Nel cuore, nell'anima” lo show infotainment di Fulvio D’Ascola ispirato dal libro biografia scritto da Ernesto Assante, colpisce nel segno della bellezza della musica e del racconto. La presentazione iniziale ed il dialogo con Michela Velardi è l’antefatto del tempo che passa per 60 minuti attraverso video e canzoni, con il racconto di parole di Fulvio D’Ascola con aneddoti e storie sil percorso musicale e personale di Battisti. Scorrono i video degli esordi,dei maggiori successi, con sprazzi di storia italiana ,tra boom economico e strategia della tensione fino ad arrivare all’edonisno reganiano. C’è spazio anche per l’interazione ritmica con il pubblico su “Il veliero” ed un pensiero del sociologo per il capitano Natale De Grazia per il recupero fi verità che si perdono nei silenzi di Stato. Il finale sale sui ritmi di “Si viaggiare” e plana sulla gente con le parole finali dell’one man show “Siamo come canzoni in sola vita da vivere, con cuore e con l’anima”. Conclusione con il presidente del Circolo del Tennis Igino Postorino, che consegna a Fulvio D’Ascola il gagliardetto del circolo, testimoniando la bellezza della condivisione di parole e musica.