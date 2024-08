Estate in Biblioteca 2024 - Bagnara Calabra

Anche quest'anno non poteva mancare il programma culturale dell' Estate in Biblioteca 2024. Otto gli appuntamenti previsti in calendario, con la prima serata domenica 18 agosto per poi concludere la rassegna il 29 agosto 2024. Gli eventi si terranno presso la biblioteca comunale a partire dalle ore 22.00.