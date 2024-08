BAGNARA CALABRA Un grande successo a Pellegrina la 31esima edizione della Sagra del Pane di Grano

31esima edizione sagra

Ancora una volta un grande successo a Pellegrina di Bagnara Calabra per la Sagra del Pane di Grano giunta quest'anno alla 31esima edizione. La soddisfazione è tanta tra i soci dell'Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente che, in particolare con il suo Presidente Giuseppe Spoleti, ha voluto evidenziare come il binomio "pane e ceramica funziona, e attira tanta gente che, numerosa, raggiunge Pellegrina e Bagnara Calabra.