Mercoledì 14 agosto musica e street food a Bagnara Calabra

street food bagnara street food di mercoledì 14 agosto in Piazza Matteotti. Un evento che non tradirà le apettative di quanti sono già nella cittadina della Costa Viola e di quanti vorranno raggiungerla per passare una serata con tanta musica, divertimento e degustazioni di qualità. Tutto pronto a Bagnara Calabra per lodi. Un evento che non tradirà le apettative di quanti sono già nellae di quanti vorranno raggiungerla per passare una serata con tanta musica, divertimento e degustazioni di qualità.

A farla da padrone sarà come sempre in questo periodo il pescespada che potrà essere degustato all'interno del classico panino, con l'aggiunta di polpette, accompagnato con una bevanda a scelta. Per finire un buon gelato. L'apertura della cucina è prevista per le 19.30. Non mancherà la musica, a partire dalle ore 20.00, e poi alle 22.00 lo spettacolo "Pulse night party". Ad organizzare l'iniziativa il ristorante "Horizon" che si trova sul lungomare di Bagnara Calabra.