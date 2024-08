Giovedì 8 agosto a Melicuccà la presentazione del Libro "La Tosse della Terra" di Domenico De Luca

Libro La Tosse della Terra di Domenico De Luca -Giovedì 8 agosto alle ore 19:30, il prestigioso Palazzo Capua di Melicuccà ospiterà la presentazione del libro "La Tosse della Terra - 28 dicembre 1908: Fine, rinascita, memoria e futuro della città di Palmi", scritto dal giovane giornalista e storico Domenico De Luca. L’evento, organizzato dal Comune di Melicuccà in collaborazione con le Officine Editoriali da Cleto e il Rotaract Club di Palmi, rappresenta un'occasione unica per immergersi nella storia del disastroso terremoto del 1908 nel contesto della Piana di Gioia Tauro e dell’allora Circondario di Palmi.

Il Programma della serata

La serata sarà inaugurata dai saluti dell'Amministrazione Comunale di Melicuccà, seguiti dagli interventi di illustri ospiti:

- Giovanni Petronio, scrittore e prefattore del volume, offrirà una panoramica sull'opera e il suo contesto storico.

- Domenico De Luca, autore del libro, giornalista e storico, condividerà le sue riflessioni sulla ricerca e la scrittura del volume.

- Wladimiro Maisano, architetto, contribuirà con una prospettiva sulla ricostruzione e il futuro urbanistico di Palmi.

- Marco Marchese, editore delle Officine Editoriali da Cleto, parlerà del processo editoriale e dell'importanza di opere come questa per la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L'evento sarà condotto da Eliana Ciappina, progettista sociale e giornalista, che guiderà il pubblico attraverso una serata ricca di contenuti e spunti di riflessione.

Libro La Tosse della Terra di Domenico De LucaUn Viaggio nella storia del sisma

"La Tosse della Terra" narra in modo avvincente gli eventi del 28 dicembre 1908, giorno in cui Palmi e il suo Circondario furono colpiti dal devastante terremoto che rese al suolo l’intera area dello Stretto di Messina. Il libro esplora la fine, la rinascita, la memoria e il futuro della città di Repaci e Cilea, offrendo una lettura profonda e dettagliata di un capitolo cruciale della sua storia. Arricchito dalla prefazione di Giovanni Petronio, il volume rappresenta un contributo significativo per la comprensione delle dinamiche storiche e culturali di Palmi e del suo territorio

L'Invito alla Comunità

L'amministrazione comunale e gli organizzatori dell'evento invitano calorosamente tutta la cittadinanza e gli appassionati di storia e cultura a partecipare. La serata non solo celebrerà la pubblicazione di un'opera importante, ma offrirà anche un'occasione di riflessione collettiva sul passato, presente e futuro di una comunità resiliente e dinamica.

Dettagli dell'Evento:

- Data: Giovedì 8 agosto 2024

- Ora: 19:30

- Luogo:Palazzo Capua, Via Vittorio Emanuele III, Melicuccà (RC)