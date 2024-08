In piazza Matteotti si parla di violenza e diritti con "Progetto donna"

1 1 3 progetto donna "Progetto Donna" fa tappa a Bagnara. L'associazione di Cinquefrondi, presieduta dall'altra dottoressa Franca Ieranò ha esposto, tramite arte e bellezza, quanto ancora bisogni fare passi avanti riguardo il rispetto verso le donne, come purtroppo testimoniano i tantissimi femminicidi di cui i telegiornali parlano ogni giorno.

La serata, presentata da Federica Gentiluomo della compagnia "OSARE" e Maria Tripodi, ha visto numerosi artisti daremo sfoggio delle proprie qualità, tra cantanti e musicisti che hanno allietato la serata. All'evento ha partecipato anche il nostro Primo Cittadino, il Sindaco Adone Pistolesi, oltre a tante altre persone di Reggio e dintorni, tante testimonianze di aiuto grazie ai centri antiviolenza. Inoltre, c'è anche stata la sfilata, dove tredici ragazze si sono date "battaglia" a colpi di bellezza ed eleganza, per eleggere "Miss Progetto Donna". La serata si chiude con l'elezione di Zahra Barry come "Miss Progetto Donna", Yeva Zubenko è "Miss Eleganza", Valeria Penna è "Miss Sorriso" e Sara Iamundo "Miss Simpatia", ma soprattutto con un monito che valga per tutti: la violenza sulle donne non va condannata solo il 25 Novembre, ma tutti i giorni.

Vincenzo Laurendi