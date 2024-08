Festival dei Tramonti di Palmi: l’11 agosto la quarta edizione

festival del tramonti palmiL’attrice Maria Grazia Cucinottaspecial guest dell’evento Prometeus

Via alla quarta edizione del Festival dei Tramonti di Palmi, il grande evento ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus.

L’11 agosto, dalle ore 22.00, il meraviglioso scenario della Villa comunale “G. Mazzini”sarà teatro della prestigiosa kermesse che celebra la cultura, l’arte e la bellezza.

Special guestdi questa edizione, l’attrice, produttrice e modella Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano.

L’Associazione, guidata dal Presidente Saverio Petitto, impegnata tutto l’anno con iniziative, eventi e progetti importanti, ha istituito il Premio Prometeus, un riconoscimento che viene conferito a personalità che si sono distinte,a vario titolo, nel campo della cultura, della legalità, del volontariato e della sanità.

Nel corso della serata, sarà dunque conferito il Premio Prometeus 2024 alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena (sezione giustizia e legalità), all’avvocato e già sottosegretario,Armando Veneto (sezione cultura), al medico volontario Caritas, Annunziata Larocca (sezione volontariato e filantropia), aldirettore di Unità Operativa Complessa Fisica Sanitaria del Gom, Giuseppe Sceni (sezione sanità d’eccellenza).

A condurre la manifestazione, il giornalista Arcangelo Badolati affiancato da Lilli Sgrò e da Antonio Malgeri. A cornice del ricco programma, l’intervento musicale della cantante Natalia Saffioti.

L’evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Palmi, è prodotto da Natale Princi management.

Fiore all’occhiello tra le manifestazioni ideate dall’Associazione di volontariato, attiva sul territorio da vent’anni e protagonista di straordinarie imprese, il Festival rappresenta un appuntamento culturale di grande rilievo e interesse. Numerosi gli ospiti, che si sono susseguiti nelle varie edizioni, da Giancarlo Giannini a Richy Tognazzi, da Ornella Muti ad Alba Parietti, a Dario Brunori e vari esponenti della magistratura, della letteratura, del giornalismo, della medicina e dell’associazionismo.

«Siamo pronti a vivere e a condividere una meravigliosa serata – afferma il Presidente Saverio Petitto – che abbiamo organizzato in ogni dettaglio, con amore per la nostra terra e la nostra comunità». «L’appuntamento con il Festival dei Tramonti - sottolinea Petitto - rappresenta per noi una sintesi dei valori che ci muovono ogni giorno a operare per la Bellezza materiale e morale». «Siamo al lavoro su tanti progetti – conclude Saverio Petitto – con l’entusiasmo e l’umiltà che da sempre ci caratterizza e con la voglia di essere utili, di creare occasioni di crescita culturale e di proiettare l’immagine di una Calabria diversa, fiera dei propri tesori e libera da qualunque stereotipo».

festival del tramonti palmi - locandina