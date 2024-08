Torna la 2a edizione del "Barritteri FoodFestival"

Barritteri Fod Festival -Dopo il successo dello scorso anno, torna la 2a edizione del "Barritteri Food Festival". La manifestazione che trova posto all'interno dei festeggiamenti in onore di M.SS. Addolorata di Barritteriquest’anno è stata anticipata di qualche giorno rispetto allo scorso anno e si terrà il 20 agosto in maniera da dare la possibilità di partecipazione anche ai tanti emigrati che in agosto fanno rientro sul territorio per trascorrere le vacanze estive nel proprio paese in mezzo ai propri cari.

Il motivo conduttore dell’evento è sempre lo stesso, promuovere la ristorazione locale fatta a base di prodotti locali che rispecchiano il connubio perfetto tra l’autenticità gastronomica e le tradizioni del territorio e al contempo trascorrere una piacevole serata tra buon cibo e buona musica ad un prezzo veramente contenuto.

Il Barritteri Festival Food è un evento inclusivo all’interno del quale trova posta la cultura gastronomica con diversi piatti tipici preparati dai ristoratori del luogo, la cultura contadina attraverso l’utilizzo di prodotti a km 0 quale l’olio di oliva EVO di Seminara, nonché diversi ortaggi quali melenzane, peperoni, pomodori, patate, cipolle prodotti da piccole aziende agricole del luogo e tutti utilizzati nella preparazione delle portate presenti nel vassoio, la cultura artigiana in quanto durante la serata verranno sorteggiate tra i partecipanti diversi oggetti in ceramica, veri e propri pezzi unici che saranno abbinati alle bottiglie di olio evo.

La promozione del patrimonio locale dove in essa si intrecciano gastronomia, agricoltura, cultura, tradizione ed economia rimane al centro del progetto "Barritteri Food Festival" ed in quanto tale non poteva mancare anche quest’anno il supporto delle realtà ristorative del territorio quali il Ristorante "La Collina", l’agriturismo "Antico Carro", il ristorante "al Rifugio del Gusto", il ristorante "La Chianina" e di alcune attività quali la pasticceria “Artemia” cheprodurrà il dolce e l’olearia La Maddalena fornitrice dell’olio E.V.O.di Seminara utilizzato nella preparazione dei piatti.

La manifestazione, verrà patrocinata da un importante partner quale il Galbatir, impegnato nel promuovere, favorire e sostenere processi di crescita endogena e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali presenti nel territorio di riferimento e dal comune di Seminara. I partecipanti saranno allietati oltre che dal buoncibo anche dallo spettacolo musicale a cura dei “Popul’aria” gruppo di musica etnica – popolare. Non resta che essere presenti il 20 agosto 2024 a partire dalle 19:30 in piazza Pino Cannizzaro a Barritteri di Seminara per godere di quella che si preannuncia essere una serata ricca di gusto culinario e divertimento.

