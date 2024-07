Un tuffo di felicità, a Bagnara e Scilla arriva il "Treno del mare"

Comodamente in treno e dunque senza bisogno dell'auto ed evitando il fastidio di trovare parcheggio, si potranno raggiungere Bagnara Calabra e Scilla e godere dei bagni di mare, dei gustosi gelati e granite per cui sono famosi i due centri marini. Dal porto di Bagnara si partirà in motonave per un meraviglioso tour sotto costa a stretto contatto con la natura, alla scoperta di luoghi incontaminati e grotte rinomate della Costa Viola, con tanti servizi di animazione e degustazione a bordo. E' inoltre possibile festeggiare con amici e parenti ricorrenze particolari, concordando l'evento con lo staff dell'animazione di bordo e all'atto della prenotazione. Il viaggio in treno è realizzato con i servizi TRENITALIA del TropeaLine. Sei le tappe a partire dal 6 agosto per proseguire poi il 9,16,23,30 agosto, e il 6 settembre.

Scopri le date e il programma, prenota su: https://www.railbook.it/events/ferrovie-in-calabria TEL. 371.6911499 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 Per info: www.scoprilacalabriaintreno.it Un tuffo in mare