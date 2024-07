Sabato 3 agosto a Ceramida di Bagnara Calabra la 12esima edizione della "Festa della Bruschetta"

bruschetta "Festa della Bruschetta". L' Associazione "L'Alba di Ceramida" propone, a partire dalle ore 20.00 in Piazza M. SS. del Carmelo , una serata all'insegna del sano divertimento. A Ceramida di Bagnara Calabra si lavora alacremente alla 12esima edizione della. L' Associazionepropone, a partire dalle ore 20.00 in, una serata all'insegna del sano divertimento.

Il menù prevede quattro buonissime bruschette, declinate in quattro gusti diversi, accompagnati da una bibita, da un goloso assaggio di pasta, offerto dal ristorante "Equilibrio 13", e dalla peperonata offerta da "Villa Nunzio". Oltre alla degustazione non mancherà l'intrattenimento musicale. A fine serata per tutti un simpatico gadget in ceramica prodotto dalla fabbrica "La Regina".

