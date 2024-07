BAGNARA. Il 12 luglio si inaugura la nuova Biblioteca Comunale

Inaugurazione biblioteca - Si terrà venerdì 12 luglio, alle ore 20, l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale “G. A. Iracà- Centro Multimediale “U. Lopresto”, sita sul Corso Garibaldi a Bagnara Calabra, la cui ristrutturazione è stata realizzata grazie al Bando Regionale sulle biblioteche e sugli archivi pubblici, in attuazione all’Azione 6.8.3 del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020.

Sarà quindi possibile per il pubblico visitare gli spazi ridisegnati grazie al lavoro dei volontari, che a vario titolo si sono prodigati nei lavori in corso, e delle studentesse dell’I.I.S. “Fermi” di Bagnara impegnate nel PCTO, le quali avranno modo di esporre i criteri di catalogazione del patrimonio librario da loro attuati, il tutto sotto la guida della responsabile, Giuseppina Luppino. Nel corso dell’evento saranno inoltre presentati due volumi: “Bagnara e Scilla 1954” (Rubbettino editore), a cura di Danilo Gatto, pubblicazione anch’essa finanziata dal medesimo bando regionale, e “Best in Show” (Skira edizioni) di Corrado Lopresto, collezionista di auto d’epoca, che insieme al fratello Daniele ha donato al comune bagnarese i locali in cui sorge la biblioteca. Parteciperanno inoltre alla serata numerosi autori che negli scorsi anni hanno contribuito a fare della "Iracá-Lopresto" un centro propulsore di cultura per la cittadina tirrenica.