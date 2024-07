Presentata a Limbadi “Antidote”, una docuserie che racconta la Calabria che ce l’ha fatta

Presentata a Limbadi Antidote una docuserie che racconta la Calabria che ce lha fattaProprio sulla soglia d’ingresso dell’estate e proprio in uno dei momenti in cui i nostri calabresi rientrano emozionati riaccolti dall’amore della propria terra, ecco un evento come quella della presentazione di “Antidote”, una docuserie che racconta la Calabria che ce l’ha fatta, la Calabria che è rientrata o che è rimasta. Il Comune di Limbadi accoglie la Prima di "Antidote": un autentico messaggio di speranza per i giovani calabresi, che credono in questa terra, che vogliono ancora credere ai sani valori che produce e tramanda. A Limbadi il 28 giugno 2024, nella sala convegni del Comune di Limbadi, l'associazione Smarter Calabria ha presentato e proiettato per la prima volta la docuserie "Antidote". A questo evento, patrocinato dal Comune di Limbadi, sono intervenuti il sindaco Pantaleone Mercuri, la vicesindaco Alessandra Limardo, la presidente di Smarter Calabria Raffaella Crupi e l'imprenditore Samuele Furfaro di Macingo. A moderare la serata è stata la giornalista Concetta Schiariti. "Antidote" è una docuserie innovativa, ideata da Raffaella Crupi e Nadia D'Apa, fondatrici di Smarter Calabria, che racconta le storie di giovani calabresi che hanno scelto di restare o tornare nella loro terra natia per costruire il proprio futuro. I quattro protagonisti della serie, Giorgio Pascolo, Caterina Scarpino, Elena Lazzaro e Vincenzo Gullo, hanno condiviso le loro esperienze e le sfide affrontate nella scelta di rimanere in Calabria. I temi emersi durante l'incontro sono stati di grande rilevanza: la necessità di dare voce ai giovani, comprendere le loro esigenze, e trovare soluzioni per contrastare il fenomeno migratorio che vede molti giovani abbandonare la Calabria in cerca di opportunità altrove. Il sindaco Pantaleone Mercuri si è detto molto felice di aver accolto la richiesta di supporto dell' associazione Smarter Calabria, sottolineando che l'amministrazione di Limbadi è fortemente a sostegno dei giovani. La serata di presentazione è stata carica di emozioni e riflessioni. Gli interventi dei protagonisti e degli ospiti hanno evidenziato l'importanza di iniziative come quella di Smarter Calabria, che si propone di superare i consueti stereotipi legati alla regione e di offrire una prospettiva autentica e stimolante. Durante il suo intervento, l'imprenditore Samuele Furfaro ha sottolineato che "Antidote" rappresenta un grande atto d'accusa, un duro attacco culturale che fa riflettere sul fenomeno migratorio dei giovani e su quanto il merito non venga troppo spesso valorizzato. Furfaro ha anche evidenziato il grande valore del sacrificio, affermando che l'imprenditoria significa fare sacrifici. La docuserie "Antidote" è un chiaro esempio di come sia possibile raccontare una Calabria diversa, capace di attrarre e trattenere i giovani talenti. Smarter Calabria, con il suo impegno, si pone come divulgatrice di messaggi positivi e di incentivo alla creazione di una nuova Calabria "smarter". Questo concetto si basa sull'uso intelligente di dati qualitativi e quantitativi per offrire ai giovani ciò di cui hanno realmente bisogno, in modo da poter scegliere di rimanere e contribuire allo sviluppo della loro terra. L'associazione mira a evidenziare le potenzialità della Calabria, incoraggiando i giovani a costruire il proprio futuro senza dover emigrare.

L'evento di presentazione della docuserie "Antidote" ha rappresentato un momento significativo per la comunità di Limbadi e per l'intera Calabria. Ha dimostrato come sia possibile costruire un futuro migliore attraverso il coraggio e la determinazione dei giovani, supportati da iniziative che promuovono la crescita e lo sviluppo del territorio. La docuserie "Antidote" non è solo un racconto di storie individuali, ma un manifesto di speranza e rinascita per tutta la regione. La serata è stata, inoltre, accompagnata dalla musica del giovane sassofonista di Limbadi, Francesco Soldano, che ha suonato tre brani coerenti con la narrativa della docuserie: "ICan't Help Falling in Love" di Elvis Presley, "MyWay" di Frank Sinatra e "Whata Wonderful World" di Louis Armstrong. Il progetto realizzato dall’ Associazione Smarter Calabria vuole così inaugurare un primo avvio di una serie di progetti, in cui a far da protagonisti saranno sempre i giovani e le giovani calabresi, che con il loro talento e gli strumenti opportuni potranno realizzare i propri sogni senza dover lasciare radici e cari affetti.

Caterina Restuccia