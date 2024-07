BAGNARA CALABRA Al via dal 10 luglio "Estate d'autore" promossa dall'Associazione "Palingenesi"

Estate dautore 10 luglio L’ Associazione “Palingenesi” proseguendo nella sua attività di promozione del territorio e delle politiche culturali, dopo la buona riuscita del progetto “FaReteInsieme” svoltosi nella scorsa primavera e della rassegna culturale primaverile “Primavera d’Autore”, è lieta di presentare il calendario delle attività culturali previste per questa stagione estiva dal titolo “Estate d’autore”.

Il cartellone, realizzato in collaborazione con Laruffa Editore, Alma Bar, Avis Bagnara, Associazione Caravilla, RTV, Associazione Cult 30, Associazione Turistica Pro Loco di Bagnara Calabra e patrocinato dal comune di Bagnara e della Deputazione di Storia patria per la Calabria, prenderà il via il prossimo 10 luglio alle ore 21.30 in Piazza Matteotti con la presentazione del libro della giornalista di RTV Emilia Condarelli, “Io non muoio”. Nel corso della serata interverrà Maria Antonietta Rositani. Seguiranno la presentazione del libro “Ferrante Re di Napoli. Quando il potere era al Sud” dello storico Giuseppe Caridi prevista per il 23 di luglio alle ore 21.30 presso il dehors di “Alma Bar” di piazza Marconi. La rassegna si concluderà il 31 luglio in piazza Matteotti con una serata dedicata all’intrepido marinaio bagnaraese Vincenzo Fondacaro, i cui contenuti sono stati curati e redatti dal professor Diego Geria responsabile scuola dell’Avis provinciale di Reggio Calabria. Si ringrazia inoltre per la preziosa media partenership la testata giornalistica on line Costaviolanews.

Ufficio stampa Associazione Palingenesi