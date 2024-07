Riscuote già enorme successo libri in libertà nella stazione FS di RC S Caterina

Libri alla Stazione di Santa Caterina

Oltre cinquecento libri in entrata ed uscita nello spazio di circa un mese, abbiamo registrato in questo arco di tempo. La stazione FS di RC S Caterina nel periodo estivo, ogni anno è presa d'assalto da tantissimi giovani che si recano in treno, nelle nostre bellissime località marine della Jonica e della tirrenica, infatti, da diversi anni, la campagna di sensibilizzazione di Incontriamoci Sempre ODV, prendi un libro e leggilo in treno o sotto l'ombrellone, riscuote tanto successo ed ammirazione.