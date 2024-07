BAGNARA CALABRA "Porelli Borgo in Fiore": A "Stasira è festa a Livara" interverrà anche il poeta dialettale Rocco Nassi

Rocco Nassi Sarà presente anche il poeta dialettale Rocco Nassi lunedì 8 luglio a Porelli di Bagnara Calabra all'iniziativa voluta dall'Associazione "Caravilla" "Stasira è festa a Livara". Una serata conviviale con musica, balli e sano divertimento. Non mancheranno momenti legati alla tradizione, alla cultura popolare, alla poesia, e al ballo della tarantella. Inoltre i volontari del gruppo "Borgo" hanno preparato vecchi canti calabresi (serenate - muttette) che proporranno nel corso della serata. Rocco Nassi declamerà alcune poesie legate alla mitica "Bagnarota", ed altre invece che evidenziano momenti di vita quotidiana, oltre, come fa spesso nei suoi interventi, parlare dell'importanza del dialetto.

"Porelli Borgo in Fiore" continua ad essere un grande successo, e ancor più viste e fotografate, e con tantissimi apprezzamenti sui social sono state le installazioni realizzate dai residenti della "Livara". La serata vuole essere un fare festa tutti insieme e, come spesso dice Padre Giuseppe Calogero, "fare comunità". L'Associazione Caravilla non perde di vista la storia e le tradizioni legate alla civiltà contadina, e "Porelli Borgo in Fiore" con le "Porte d'Autore", il Piccolo Museo del Borgo, gli antichi mestieri, le chiese, e le installazioni, alcune delle quali raccontano la microstoria del quartiere, pongono le basi per un rilancio del Borgo in chiave turistica. Nel corso della serata saranno consegnati gli attestati di merito a tutti coloro che hanno partecipato all'edizione 2024 di "Porelli Borgo in Fiore".

L'appuntamento è per Lunedì 8 Luglio alle ore 21.30 in zona "Livara"