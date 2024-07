Alla Maria Zita, Scuola dell’Infanzia e Primaria di Rosarno, la commedia in vernacolo “Abra…Cadabracandileri e micci”

teatro allapertoPer il saluto finale e per i messaggi di maggior valore è stata scelta la drammatizzazione alla Maria Zita di Rosarno, Scuola dell’Infanzia e Primaria di Rosarno. Sfondo ideale per la commedia simpatica ma anche tanto educativa è stato il Teatro all’aperto sito in Via Sottotenente Gangemi.

Sono i bambini e le bambine delle classi quinte C, D ed E che hanno messo in scena il testo comico della commedia in vernacolo “Abra…Cadabracandileri e micci” di Michele Spataro. Hanno saputo destreggiarsi con egregia maestria nella recitazione, nell’impersonare personaggi furbi e maldestri, buoni e onesti, utilizzando una padronanza della lingua e dell’accento dialettali, che rischiano per le forzate dinamiche globalizzanti di essere inghiottiti e trascurati. Il gruppo delle tre quinte è stato capace, invece, con la briosità del fare e del parlare dei nostri luoghi di calamitare un pubblico incredibilmente vario e attento, divertendolo e facendolo soprattutto riflettere. Perché l’obiettivo del bel gruppo di lavoro docente ha scelto la commedia per far sorridere, ma anche educare, formare e stimolare come sempre alla crescita interiore della propria scolaresca.

Ed allora, a piena ragione, la commedia si porta verso la conclusione con una delle battute più importanti e significative, firmate dal suo autore e regista Spataro “A vita è fatta di persone per bene chi lavuranu e di autri chi da matina a sira pensanu u mbrogghianu a povera genti e promettendogli solo illusioni ncirobanu i sordi. E stulavuruusannu fari molto bene, pecchì è misteri u loro…”. Una chiusa questa che è quindi di riflessione, didascalica insomma,quasi di gusto terenziano, secondo la morale che è sempre certamente meglio vivere onestamente piuttosto che condurre una vita in maniera disonesta, ingannando il prossimo. E a quest’ultimo spetta il ruolo più importante, ossia esser coerente e lineare, non accettar mai sotterfugi e scorciatoie di malaffare.

“Ancora una volta il teatro a scuola ha dimostrato quanto potenti siano le sue qualità formative: aumenta l’autostima, favorisce il dialogo, accresce il senso delle regole, invita allo studio ed all’approfondimento, mette in luce le doti e le peculiarità di ogni alunno. Un plauso speciale alle insegnanti che hanno splendidamente formato i nostri bambini ed hanno saputo valorizzare al meglio i loro giovani talenti.” Saluta così il pubblico la vicepreside Antonella Cacciola, che ha sottolineato ogni aspetto formativo delle attività conclusive molteplici e numerose, dalviaggio nelle emozioni della sezione "Pesciolini" del percorso Infanzia ad un vero e proprio mix di performance dal titolo Stagionalità per la sezione " Farfalle ", che ha recitato poesie, cantato e ballato, dallo spettacolo musicale per la sezione “Coccinelle”, che attraverso il mezzo musicale ha espresso ogni emozione e sentimento fino al musical “Grease” del gruppo quinte A e B percorso Primaria, che hanno saputo allietare l’intera platea del Teatro Comunale all’aperto sotto le sempre attuali note del medesimo film televisivo più noto di sempre.

Cresciuti e cresciute, poco più grandi, ma mai abbastanza per dire addio alle proprie insegnanti e ai propri docenti i piccoli e le piccole dell’Istituto Maria Zita hanno così portato a termine i loro primi cicli di formazione, dimostrando maturità e dando infinita gioia.

Caterina Restuccia

Click to enlarge image Ros Foto 4.jpeg

Click to enlarge image Ros foto 1.jpeg

Click to enlarge image ros foto 2.jpeg

Click to enlarge image ros foto 3.jpeg

Click to enlarge image teatro allaperto.jpeg