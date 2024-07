A Rosarno il saggio della "Scuola di Ballo Like Dance" di Marina Belfiore

Scuola di Ballo Like Dance di Marina BelfioreGiugno è mese di chiusura e di condivisione di risultati e senza ombra di dubbio è la fase più ricca di eventi di ogni fine anno di formazione e non si possono, pertanto, tacere i successi e le rivincite, le giuste celebrazioni e le rinascite. Una delle serate presso il Teatro all’aperto di Rosarno è testimone di tutti questi risultati, la sera del 26 alle ore 21.10, con la dovuta mezz’ora accademica di ritardo ormai consueta per ogni preparativo, si aprono letteralmente le danze e sino all’una inoltrata si continua a ballare senza interruzioni e senza esitazioni, solo con emozione e infinita voglia di mostrare il bello di sé.

A ballare e danzare sono i piccoli e le piccole, ma anche gli adulti e le adulte della Scuola di Ballo Like Dance di Marina Belfiore. Stoica scuola di ballo istituita ben ventinove anni fa, prima scuola finalizzata alla formazione della disciplina di ballo a Rosarno, con innumerevoli specialità trattate da altri maestri e altre maestre di cui si avvale la Belfiore, ha riportato il pienone dei posti a sedere in platea. A godere dello spettacolo non solo i familiari dei danzanti e delle danzanti, ma anche un nutrito pubblico appassionato che ha voluto rendere omaggio alla pluriennale attività della sua prima Maestra Ballerina rosarnese, sensibile ed emozionata oltre ogni immaginazione.

Voce suadente e festosa, che ha presentato tutti i gruppi di ballo per la loro performance, quella del bravissimo speaker Peppe Scarfone, alleate e alleati, invece, della Belfiore nella formazione della sua schiera di ballo: Rosalba, Elena, Andrea, Matteo e un singolare ringraziamento a fine serata ha voluto rivolgere la Maestra aOltiShaqiri, ex ballerino di Amici, che, pur non potendo presenziare al saggio, ha personalmente curato lezioni di danza moderna agli allievi e alle allieve della scuola Like Dance.

A conclusione del magnifico, elegante e corposo saggio quando le chiediamo che cosa rappresenti per lei proprio questo 29° Saggio di danza, Marina Belfiore ci risponde così “Questo saggio è diverso dagli altri, perché dopo gli anni sigillati del Covid, anni di pausaforzata, avevo perso la fiducia non in me, ma in tutto quello che era successo”, è emozionata ma energica quando parla “Ho pensato che i miei sogni sarebbero finiti lì, per me il ballo rappresenta la vita.” Ha continuato a confessarci e si commuove, anche perché si vede sempre circondata da tutti i suoi familiari, che mai la lasciano sola nelle sue imprese e che mostrano forte orgoglio per lei e la sua femminile e calabrese caparbietà.

“Segna la rinascita” per dirla ancora con le parole della Maestra Belfiore, conferma l’assoluta necessità di non arrendersi mai per realizzare i propri sogni quest’ultima edizione del Saggio di danza, che supera ogni convenzionalità ed ogni banalità solo sentendo la dolce vocina, tra i tanti schiamazzi iniziali, di una bimba entrata a danzare e chiede dove sia la sua mamma in mezzo al pubblico. La danza, è bastato osservare, è capace di far superare le paure, farincontrare i simili e contestualmente far conoscere chi è diverso o diversa da sé, è farmaco per dominare le ansie, padroneggiare il proprio corpo, misurandone le movenze in spazi sempre nuovi e dinnanzi ad occhi attenti, curiosi, familiari ed estranei. Attività piena di vita, che sia classica che sia moderna che sia espressione di culture diverse e rivisitata per qualsivoglia gusto, la danza diventa così in ben quattro ore di esibizioni uno specchio della società che viviamo in cerca di disciplina, bellezza e perfezione. Questo è stato il Saggio di Like Dance.

Caterina Restuccia

Scuola di Ballo Like Dance di Marina Belfiore -