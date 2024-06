Festival dei Tramonti di Palmi: grande attesa per la quarta edizione

Maria Grazia CucinottaOspite d’onore dell’evento targato Prometeus, l’attrice Maria Grazia Cucinotta

Quarta edizione per il Festival dei Tramonti di Palmi, l’atteso grande evento ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus che segna l’estate calabrese.

Il meraviglioso scenario della Villa comunale “G. Mazzini”, il prossimo 11 agosto, dalle ore 22.00, sarà teatro della prestigiosa kermesse che celebra la cultura, l’arte e la bellezza.

Ospite d’onore di questa edizione, l’affascinante icona del cinema italianoMaria Grazia Cucinotta. L’attrice, produttrice e modella giungerànella Città della Costa Viola per un appuntamento imperdibile.

L’Associazione, guidata dal Presidente Saverio Petitto, al lavoro tutto l’anno con iniziative, eventi e progetti importanti, ha istituito il Premio Prometeus, un riconoscimento che viene conferito a personalità che si sono distinte,a vario titolo, nel campo della cultura, della legalità, del volontariato e della sanità.

Durante il Festival, sarà dunque conferito il Premio Prometeus 2024 alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena (sezione giustizia e legalità), all’avvocato e già sottosegretario,Armando Veneto (sezione cultura), al medico volontario Caritas, Annunziata Larocca (sezione volontariato e filantropia), aldirettore di Unità Operativa Complessa Fisica Sanitaria del Gom, Giuseppe Sceni (sanità d’eccellenza).

A condurre l’intenso programma e il dialogo con gli ospiti, il giornalista Arcangelo Badolati affiancato da Lilli Sgro e da Antonio Malgeri. A cornice della serata, l’intervento musicale della cantante Natalia Saffioti.

L’evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Palmi, è prodotto da Natale Princi management.

Fiore all’occhiello tra le manifestazioni ideate dall’Associazione di volontariato, attiva sul territorio da vent’anni e protagonista di straordinarie imprese, il Festival rappresenta un appuntamento culturale di grande rilievo e interesse. Numerosi gli ospiti, che si sono susseguiti nelle varie edizioni, da Giancarlo Giannini a Richy Tognazzi, da Ornella Muti ad Alba Parietti, a Dario Brunori e vari esponenti della magistratura, della letteratura, del giornalismo, della medicina e dell’associazionismo.

«Tanti sono i progetti a breve e medio termine che ci vedono impegnati – afferma il Presidente Saverio Petitto – sempre con amore per la nostra terra». «L’appuntamento con il Festival dei Tramonti - sottolinea Petitto - rappresenta per noi una sintesi dei valori che ci muovono ogni giorno a lavorare per la Bellezza materiale e morale». «Nel nostro territorio, essere artefici di un cambiamento tangibile, offrire occasioni di crescita culturale – conclude Saverio Petitto – ci riempie di orgoglio, perché proprio nella condivisione di ideali, nel vero senso di comunità, si compie la nostra missione “age quod agis”. Oggi, dove si semina per il futuro».