Rosarno ha iniziato a festeggiare il suo Santo Patrono, San Giovanni il Battista

Saranno altre due le serate di festa e celebrazione che hanno organizzato i giovani soci di A.Fe.Ro, stasera toccherà al gruppo delle Orme dei Pooh, amati da tutte le generazioni e la serata finale sarà del cantautore Franco Ricciardi. Ieri sera Piazza Duomo si è allietata e intrattenuta sino a notte fonda con la musica e i testi di Cecè Barretta, si è potuto godere dello spettacolo di un pubblico sempre crescente che in questi ultimi anni, grazie all'opera gratuita e all'impegno incondizionato dei volontariA.Fe.Ro., pare sia lievitato come pane e sale misericordiosi. I sacrifici sono stati ripagati oltre che dalla partecipazione della città rosarnese, soprattutto da una folla giunta da ogni località d'intorno e, inoltre, dalla ripresa di altre realtà locali, come la stessa Pro Loco, che ha voluto ravvivare i festeggiamenti e la celebrazione del Santo Patrono con la prima edizione dell'Infiorata Rosarnese.

Lungo Via Monsignor Nicodemo Vescovo, che accarezza e sfiora il Duomo, luogo sacro in cui è custodito e venerato il Santo, splendide immagini realizzate con petali di fiori ripropongono le stesse opere interne alla chiesa: San Giovanni il Battista, San Giovannino con la Sacra Famiglia e il Cristo che guarda verso l'alto. Tutto ciò rinsalda energicamente la comunità in un crescendo di entusiasmi e vocazioni spontanee di fare per il bene collettivo e in un costante ed esemplare impegno per ogni tipo di attività con finalità educative e culturali.

Caterina Restuccia

Click to enlarge image festa - ros.jpeg

Click to enlarge image festa ros 1.jpeg

Click to enlarge image festa ros 2.jpeg

Click to enlarge image festa ros 3.jpeg

Click to enlarge image festa ros 4.jpeg