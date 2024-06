BAGNARA CALABRA Al via i corsi estivi di musica della "Scuola Civica di Musica"

Corsi Estivi di Musica -Ancora pochi giorni per potersi iscrivere e successivamente frequentare i corsi estivi attivati dalla scuola civica di musica della cittadina del basso Tirreno. I corsi sono riservati ai bambini di età compresa fra gli 8 e 13 anni e potranno segliere un massimo di due materie musicali. Le lezioni si terranno a partire dal primo luglio, dal lunedì al venerdì nella sede della scuola, dalle ore 10,00 alle 12,00 con frequenza di due volte a settimana fino al 30 luglio e nei giorni che saranno successivamente comunicati in base ai corsi scelti.

Per quanti si rendesse necessario raggiungere la scuola, e non hanno la possibilità di farlo, potranno usufruire del servizio di trasporto scuolabus, inoltre, gli alunni che ne sono sprovvisti, potranno utilizzare gli strumenti musicali della scuola. Il direttore ha fatto sapere che il consiglio d'amministrazione guidato dal presidente, l'assessore Paolo Gramuglia, ha deciso quest'anno di realizzare quest'iniziativa rivolta, in modo particolare ai più piccoli perchè si possano avvicinare alla musica. “ La musica è un elemento importante per lo sviluppo e la crescita di un bambino, ha detto il maestro Panuccio, che non si limita solo alla sfera culturale ma anche a quella sociale. Gli alunni inseriti in un ambiente musicale stimolante, attraverso il suono e quindi l'ascolto, la manualità nel riprodurre i suoni con gli stumenti musicali, ricevono un effetto positivo sia sullo sviluppo emotivo che cognitivo”. I corsi attivati sono: strumenti a fiato, percussioni, canto chitarra, e gli strumenti della tradizione popolare come l'organeto e la lira. Alla fine di questo mese di approccio con la musica, il maestro Panuccio ha già comunicato che tutti i bambini daranno prova di quanto hanno realizzato singolarmente e in gruippo.

Mariacarmela Fiorenza

