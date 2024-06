" La Scelta" di Sigfrido Ranucci è tra gli eventi culturali più importanti della Calabria

Ranucci A meno di un mese dall'importante evento della presentazione del Capolavoro letterario del giornalista di Rai 3 , Sigfrido Ranucci,con la sua "Scelta" , si lavora senza soste all'organizzazione della serata di domenica 7 luglio, il tutto ,con la grande sintonia e sinergia tra il circolo Rocco Polimeni e l'associazione Incontriamoci Sempre ODV .

Prosegue già da settimane il tour di Ranucci per promuovere il suo libro, addirittura ieri a Ragusa oltre 1500 persone hanno assistito alla sua presentazione, nonostante la coincidenza della prima partita della nostra Nazionale di calcio ai campionati Europei.

Domenica 7 luglio anche al circolo Polimeni si prevede il pubblico delle grandi occasioni, tantissime le richieste pervenuteci in queste settimane, naturalmente l'ingresso sarà libero ed aperto alla cittadinanza, proprio per questo stiamo lavorando per un servizio d'ordine adeguato con hostess e addetti alla protezione civile Safety le Aquile,con il suo responsabile Nino Monteviso. Grande la collaborazione da parte del presidente e del direttivo del circolo Polimeni, anche i volantari dell'associazione sono disponibili affinché il tutto proceda con un servizio d'ordine adeguato ed efficiente. Oltre i saluti iniziali del Presidente Privitera, ,quelli dell'imprenditore Pippo Callipo, del primario del Gom di Terapia intensiva Dott Nuccio Macheda, con l'autore dialogherà il giornalista Rai Daniele Macheda, segretario Usigrai, per lui una grande festa, essendo un Reggino Doc, ciò è motivo d' orgoglio per la città e per l'associazione Incontriamoci Sempre. Marco Mauro, bravissimo Presentatore, aprirà la serata con stile e classe , come da sua consuetudine. Già da qualche settimana sono arrivati presso la libreria Ave i libri editi dalla Bompiani, per l'occasione la libreria Ave sarà presente al circolo Polimeni con il suo stand. Ricordiamo l'appuntamento, domenica 7 luglio ore 21,00 Circolo Polimeni Reggio Calabria, l'ingresso è libero ed aperto a tutta la cittadinanza.