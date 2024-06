L'Odissea chiude il tour delle attività di fine anno scolastico dell’Istituto Comprensivo Marvasi – Vizzone di Rosarno

odisseaE si chiude con un classico per antonomasia, si conclude in bellezza tutto il tour delle attività di fine anno scolastico con l’intramontabile opera dell’Odissea, rivisitata e ridotta, per l’Istituto Comprensivo Marvasi – Vizzonedi Rosarno – San Ferdinando, diretto dal Dott. Eburnea. Certamente un’Odissea un tantino diversa da quella già nota e diffusa, una trama e una proiezione moderne, simpatiche, ironiche, che facciano divertire ed allo stesso tempo riflettere, perchél’ironia alla fin fine serve proprio a questo, ossia a far riflettere e anche rieducare.

Protagoniste assolute della serata del 17 giugno saranno le classi quinte A e B, unite in un saldo ed educativo sodalizio, seguite e coordinate dalle insegnanti Antonella Vomera e Simona Monteleone, curatrici del laboratorio di narrativa e rielaborazione creativa in sinergica collaborazione con le colleghe Imma Giovinazzo, Giusy Landro, Ilenia Condoluci. Ad occuparsi dell’organizzazione esterna è la maestra Katia Rizzo, mentre per quanto concerne le attività di scenografia il compito è svolto dallemaestre Rosa Lizzi e Erika Sicari, coadiuvate ininterrottamente dalla vicedirigente Daniela Naso, la Dirigente Amministrativa Caterina Marcianò e supportate dal personale Ata per le operazioni pratico – logistiche.

Da mesi si preparano alla realizzazione del Recital, tra lezioni di anno conclusivo del Ciclo di Scuola Primaria e molti altri progetti, bambini e bambine e docenti si sono districati e mobilitati tra mesi e mesi di prove e spettacoli. In una cittadina come Rosarno, Medmal’antica città magnogreca, la scelta del Teatro Comunale all’aperto in via Sottotenente Gangemi, non è solo funzionale, ma anche ideale. “L'Odissea, nonostante sia un'opera antica, lontana dalla nostra realtà, risulta estremamente coinvolgente anche per bambini della scuola primaria perché narra di avventure in terre lontane e di personaggi fantastici che accendono la loro fantasia. Essa soprattutto insegna valori come la lealtà, l'amicizia e la rivalsa del bene sul male” dice così la referente del Recital Antonella Vomera, motivando la scelta dell’opera e le ragioni anche educative del mettere in scena tutti i piccoli e tutte le piccole in un contesto armonioso e divertente.

E se un tempo questi momenti di festa erano racchiusi nei piccoli ambienti scolastici, oggi l’apertura al mondo sempre più esigente mette in moto macchine più complesse, a sostenere, infatti, l’impegno organizzativo sono state volontariamente onnipresenti per la scuola le generose aziende “PalmieriBus” e “SmedileMondoviaggi”, sponsor ufficiali,e le numerose famiglie dei piccoli allievi e delle piccole allieve fortemente collaborative e pazienti.

Lo spettacolo aspetta tutti lunedì 17 giugno presso l’Anfiteatro Comunale di Rosarno alle ore 18 con brio ed entusiasmo.

Caterina Restuccia