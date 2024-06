Alla Scuola Primaria “Marvasi – Vizzone” “La Piazza InCanta con versi e armonie”

giorgiofazzariROSARNO - Dei quattordici incontri di eventi fine anno scolastico 2023 – 2024 la prima vera serata ufficiale e inaugurale è stata proprio quella di martedì 28 maggio scorso con il concerto dal titolo “La Piazza InCanta con versi e armonie” della Scuola Primaria “Marvasi – Vizzone” diretta dal Dott. Giuseppe Eburnea. E quale sarebbe potuto essere il tema di fondo se non la dedica all’essere più importante per i piccoli e le piccole se non alla mamma?

L’idea progettuale parte proprio dall’insegnante Daniela Tarsia, che, inoltre, è stata guida e direttrice del Coro, e la scelta della piazza di accoglienza della medesima scuola “E. Marvasi” di Rosarno è fatta dall’insegnante Katia Rizzo, mentre l’impegno e la cura per la scenografia e i costumi sono stati un bell’incarico per la maestra Stefania Mancuso. Un Coro di voci bianche e angeliche, costituito da ben 34 bambini e bambine, selezione fatta tra tutte le classi del plesso “Marvasi”, incanta davvero il pubblico accorso in una serata di anticipo estate. Supporto straordinario è stato quello dell’Orchestra Vizzone di San Ferdinando, che ha accompagnato i brani cantati dalle melodiose voci dei piccini e delle piccine. Una decina sono stati i pezzi intonati dal coro e la sorpresa più sbalorditiva è stata ritrovare sulla scena un coro di mamme, un gruppo neocostituito che ha a sua volta omaggiato l’intera scolaresca, ogni allievo e allieva della Scuola organizzatrice. Belle, brave, soavi nelle voci e strepitose nelle maniere, le mamme sono state la novità di una chiusura anno di un nuovo colore rosa effervescente, quello di cui i tempi moderni hanno proprio bisogno.

Presenti le autorità civili, con una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Rosarno, le autorità religiose con i parroci, quelle militari anche impegnate nel garantire e mantenere l’ordine, che, comunque, non è affatto mancato. Sempre presenti anche i delegati delle Associazioni di volontari tra le più attive sulla città, quali A.Fe.Ro. NuovaMente, RoPAM. Tutto ciò ha permesso una realizzazione completa di un evento con il quale i piccoli allievi e le piccole allieve hanno potuto salutare il vecchio anno scolastico in attesa del nuovo venturo. ⁠Il concerto ha avuto la durata di ben oltre un’ora, rallegrando piazza e dintorni, colorando armoniosamente il panorama del centro storico della cittadina e dando il via alla nuova estate rosarnese.

Caterina Restuccia

