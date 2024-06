"Porelli Borgo in Fiore": il 6 giugno a Porelli "Passeggiando nel Borgo"

Passeggiando nel Borgo Definitiva - Copia "Porelli Borgo in Fiore 2024". Tutto il quartiere sta partecipando entusiasticamente all'iniziativa voluta dalla Parrocchia Santa Maria degli Angeli e in particolare da Padre Giuseppe Calogero. Grande successo a Porelli di Bagnara Calabra per. Tutto il quartiere sta partecipando entusiasticamente all'iniziativa voluta dalla Parrocchia Santa Maria degli Angeli e in particolare da Padre Giuseppe Calogero.

Nuovo appuntamento il 6 giugno a partire dalle ore 18.30 con "Passeggiando nel Borgo". Il raduno è previsto presso il Ponte Caravilla, salita Via Pinno, per poi proseguire in direzione del piccolo borgo porellese. Alle 20.30 in Piazza Cappuccini "Aggiungi un Posto a Tavola" una gran festa aperta a tutti con musica, canti, balli tradizionali, e degustazione di prodotti tipici locali. Lungo l'itinerario si potranno ammirare le installazioni preparate dai residenti e dal gruppo "Borgo", e le "Porte d'Autore" dipinte dagli artisti del luogo. Si potrà visitare inoltre il Museo della Civiltà Contadina, e giocare in piazza San Nicola con i "Giochi di una Volta". "Porelli Borgo in Fiore" è realizzato con il coordinamento dell'Associazione Caravilla e il Patrocinio del Comune di Bagnara Calabra.