Vittorio Sgarbi e il Rinascimento Seminarese

Vittorio Sgarbi Seminara torna ad essere centro culturale! Come è noto, la nostra amata Cittadina, è un luogo speciale sotto l'aspetto storico-artistico rinascimentale, basta pensare che, nonostante la città venne più volte colpita da tremendi sconvolgimenti tellurici, tutt'oggi, il patrimonio artistico che detiene è uno dei più ricchi della Calabria. Da Fra Giovanni Fiore da Cropani a Francesco Caglioti, che fu uno dei più grandi studiosi dell’Italia meridionale riguardo al 400 e 500, definirono Seminara come una piccola Città Museo.

A conferma affermazioni la traccia lasciata dai numerosi artisti che vi operarono e che tutt’ora ci hanno lasciato testimonianza: da Antonello Gagini a Rinaldo Bonanno, da Martino da Firenze, Andrea Calamech, passando per Giovanni Angelo da Montorsoli, Giovan Battista Mazzolo e tanti, tanti altri non meno importanti. Un patrimonio del rinascimento italiano non indifferente, un vero scrigno di arte, cultura storia e artigianato. È per questo che, in occasione della visita del noto critico d'arte, On. Vittorio Sgarbi, vi aspettiamo presso la Sala consiliare, sita nel Palazzo dell’Ex pretura in Via Carlo V a Seminara, a partire dalle 16:30. Sarà l'occasione ideale per una discussione che valorizzi il nostro enorme patrimonio, un incontro che renda tutti più coscienti di ciò che, nel corso della storia, ha rappresentato Seminara per il Meridione.