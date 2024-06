CATANIA Tra una settimana inizia il dodicesimo Etnacomics

1 1 ec12 zcMancano solo sette giorni all’inizio della rassegna del fumetto e della cultura pop più importante della Trinacria: l’Etnacomics. Il sogno di Antonio Mannino, divenuto realtà per la dodicesima volta, porterà anche stavolta ospiti di tutto rispetto come Michele Rech, in arte Zerocalcare, autore del poster di quest’anno, di fumetti e poi di due serie animate (“Tagliare lungo i i bordi” e “Il mondo non mi renderà cattivo”) che hanno commosso e ispirato tantissimi giovani e meno giovani, l’attrice Itziar Ituňo, ovvero Lisbona de “La casa di carta”, l’attore a luci rosse più famoso del mondo, Rocco Siffredi, per gli amanti del genere, o Ross Mullan, uno degli “Estranei ” de “Il trono di spade” e tanti altri personaggi che spaziano dal mondo di Sharknado a quello di Doctor Who.

Anche il mondo del doppiaggio ha i suoi alfieri: oltre a Fabrizio Mazzotta (Krusty il clown de “I Simpson”, Eros di “Pollon” ci saranno Liliana Sorrentino (doppiatrice di molti film con Gloria Guida, Pollon dell’omonimo anime, Jane Davis di “House of cards”), Edoardo Stoppacciaro (Billy Bones di “Black Sails”, Elfo di “Disincanto”), Rossa Caputo (Merida di “Brave”, Charlie Stella del mattino di “Hazbin hotel”) e Riccardo Suarez (Angel Dust di “Hazbin Hotel”, Aegon II di “House of the dragon”). Presenti anche le attiviste Clizia de Rossi , Nadia Lauricella o Christine Puglisi, fautrici del cosiddetto “body positive”. Tantissimo spazio dedicato a videogames, sia nuovi che retrò, e giochi da tavolo, giochi di ruolo, tutti con tanto di tornei, aree medievali e post-apocalittiche, oltre alla presenza dei Midichlorians, per gli appassionati di Star Wars, e i Ghostbusters Sicilia. Tantissimi i disegnatori presenti, come i “bonelliani” Giampiero Casertano autore, tra i tanti, di numerosi albi di Dylan Dog, o Maurizio Rosenzweig, che ha firmato tantissimi albi di Dampyr, oltre ai “texiani” Stefano Biglia, Pasquale Ruju e Pasquale Del Vecchio e, sorpresa delle sorprese, Darick Robertson, autore di “The boys”, divenuta fortunatissima serie tv. Da non perdere le mostre permanenti, tra cui quella dedicata ai 70 anni della pubblicazione de “Il signore degli anelli”, la mirabile opera di John Ronald Reuel Tolkien, a Topolino, o . Spazio anche per le famiglie e per i più piccoli con aree mirate e dedicate al divertimento per tutte le età. Inoltre, sfilate di moda, bodypainting, tributi a Ennio Morricone e Franco Battiato, il concerto della band metal demenziale Nanowar of Steel. A concludere, come sempre, il gran cosplay contest, con quattro giudici d’eccezione come Alis cosplay, Bliss Afk, Genevieve Maria e Julia Loky. Di tutto e di più, per un appuntamento da non perdere.

Vincenzo Laurendi