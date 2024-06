La Stazione FS di S. Caterina, Incontriamoci Sempre, Scuola Araniti e IRC ancora protagonisti con il corso di rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione

is - reggio Dopo l'esperienza positiva dello scorso 8 maggio con la massiccia partecipazione di cittadini al corso BLSDa IRC su rianimazione Cardiopolmonare,Defibrillazione e disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, programma già, unitamente a Scuola Paritaria Araniti,ad IRC con i docenti,tutti sanitari, con il direttore del corso Francesco Stanganello, gli istruttori Vincenzo Saffioti, Enzo Amalfi e la presenza del delegato del 118 di Reggio Calabria, almeno tre nuovi corsi per la stagione sociale di Incontriamoci Sempre,2024/2025.

Lo scopo primario di queste iniziative a livello sociale, sono quelle di diffondere la cultura e l'organizzazione della rianimazione Cardiopolmonare in Italia, scopo primario di IRC, salvaguardare la vita Umana. Per la stagione sociale 2024/2025 di Incontriamoci Sempre ODV ,in collaborazione con la Scuola Araniti ed IRC sono già programmati tre periodi di Corso BLSDa : Ottobre 2024, Febbraio 2025, Aprile 2025. Molte già sono le richieste pervenuteci per i corsi futuri,dopo la brillante e positiva esperienza del primo corso svolto lo scorso 8 maggio, ricordiamo che i sanitari sono di altissimo livello professionale; come la volta scorsa, alla fine del corso , agli idonei sarà rilasciato l'attestato di partecipazione e di idoneità al corso BLSDa di rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione.