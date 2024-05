La stagione culturale 2023/ 2024 di Incontriamoci Sempre ODV è un crescendo di successi

Pino Strati con il vicepresidente Marco Mauro ricevuti il 28 novembre 2023 in rettorato alluniversità La Sapienza a Roma dalla Magnifica Rettrice Dottssa Antonella Polimeni Da settembre 2023, non trova sosta l'intensa attività sociale, culturale e di volontariato di Incontriamoci Sempre. La Stazione FS di RC S Caterina, sede anche del Piccolo Museo FS Pietro Germi, è un esempio da imitare su scala Nazionale, tanti i messaggi e gli attestati di stima da ogni angolo d'Italia, che danno stimolo e forza per contribuire con passione ed amore alla crescita Culturale dei nostri territori.

La grande capacità organizzativa è anche quella di contribuire a svolgere attività Culturali e sociali in siti diversi: in quel di Scilla, nel Santuario di S Antonio, allo Sporting Stelle del Sud, e per la stagione estiva 2024, nel glorioso Circolo Polimeni di Reggio Calabria, che quest'anno compie 95 anni di attività. Tra le intense attività estive, ricordiamo alcuni appuntamenti: il 30 maggio l'open day lo stretto che balla con le danze tradizionali del centro sud Italia a cura della direttrice Agata Scopelliti, infatti per i mesi di giugno e luglio, con l'appuntamento settimanale con le danze Popolari. IL 9 giugno sarà di scena la musica Popolare a cura di Elca Sound di Natale Centofanti, con tanti illustri artisti che delizieranno i presenti per tutta la serata. IL 7 luglio il noto Giornalista di Rai 3 di Report, Sigfrido Ranucci, presenterà il suo ultimo capolavoro letterario "La Scelta" edito Bompiani, con Ranucci dialogherà il giornalista, Daniele Macheda, segreterio Usigrai (sindacato giornalisti Rai). Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, molte presenze anche dalla provincia e dalla vicina Messina.

Altra splendida serata, con Fulvio D'Ascola con il libro del compianto Ernesto Assante di Repubblica, serata su Lucio Battisti, dal racconto del libro di Assante, vedremo filmati straordinari su Lucio Battisti. 4 agosto serata con un grande trio: Michele Affidato Daniele Castrizio ed Antonio Affidato, sulle bellezze della Magna Grecia. Si prevede una serata di grande livello artistico, si sta preparando qualcosa di magico per incantare lo splendido pubblico che si preannuncia anche in questo evento, molto numeroso.

Il Clou il sette settembre con il classico appuntamento con il Premio Simpatia della Calabria, giunto alla sua diciassettesima edizione, kermesse di livello Nazionale, negli anni, nomi prestigiosi sono stati insigniti del mitico orologio da tasca Perseo delle FS dei primi del 900,la storia e la cultura delle FS della nostra Associazione, di cui è parte integrante come attività e colori (logo) sociali. Di grande pregio del Premio sono le creazioni Orafe del Maestro Michele Affidato,che è anche il Testimonial del Premio Simpatia della Calabria. Un grande lavoro in quest'annata del direttivo, composto , oltre dal vicepresidente Marco Mauro, dai componenti, Agostino Cotrupi, Alessandro Allegra e Mimmo Russo.