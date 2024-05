pip A cinque anni dalla sua prima pubblicazione con il libro "La mia vita oltre il cancro" vincitore di ben 12 Premi Letterari a livello Nazionale, Patrizia Pipino esordisce con il suo nuovo libro "Il tempo e la memoria di Grace".

Un libro dal sapore "antico", come lo definisce la scrittrice, che fruga nella memoria del tempo perduto. L'autrice narra di aver scritto questa sua nuova opera nel lungo periodo Covid. Il tempo e la memoria di Grace è un racconto che ci porta indietro negli anni, ci accompagna capitolo dopo capitolo nel periodo antecedente la guerra mondiale e poi ci addentra proprio in quel tempo attraverso storie e personaggi esistiti davvero. Il tutto visto con gli occhi di una bambina di allora "Grace". Infatti questi racconti sono arrivati alla scrittrice attraverso il vissuto di una zia paterna. Il libro ci parla di povertà, miseria, guerra, ma anche di bellezza della vita, di amicizia e condivisione e "vecchia miniera", il vezzeggiativo con cui Grace viene chiamata, riesce ancora oggi a donare tanto. Molto spesso gli anziani sono miniere di ricordi rari da cui poter attingere molto, ci danno insegnamenti preziosi e ricchi di bellezza e grande valore umano ci dice l'autrice, che ringrazia lo scrittore e amico Armando Pirolli per la sua Prefazione al libro. Pubblicato dalla Pasquale Gnasso editore è stato presentato in anteprima a Messina al Maggio dei libri al Festival della Sostenibilità grazie al Circolo Culturale le Muse di cui la scrittrice è socia.La presentazione vera e propria avverrà a Palmi tra qualche giorno.Il libro è già ordinabile su tutti i canali online IBS ,Feltrinelli,Unilibro,Libreria Universitaria,Amazon ed inoltre in qualsiasi libreria su territorio Nazionale.