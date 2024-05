A Scilla incontro sullo Stretto tra mito e leggenda

scilla - mostr Si è svolto in un noto locale di Marina Grande l'incontro sul tema "Lo Stretto tra Mito e Leggenda". L'evento è stato promosso dalle associazioni "Incontriamoci Sempre" e "Scilla Cuore". Nel corso della manifestazione sono state inaugurate la mostra di pittura dell'artista Adele Canale e l'esposizione del maestro Carmelo Zoccali.

<<Scilla è un contesto che da riferimento alla mitologia - ha detto nel corso del suo intervento il critico d'arte Marcello Anastasi - la pittura qui diventa sintesi e racconto. E' grazie all'arte che il mito ha avuto modo di affermarsi nel tempo, e sempre grazie all'arte le figure mitologiche sono passate alla storia e alla conoscenza delle persone, con un chiaro riferimento a quello che la fantasia umana è in grado anche di generare e di riuscire a giustificare tutte quelle situazioni, che riguardano il percorso umano in ognuno di noi e quello che accade in seno alla natura>>.

Adele Canale ha poi spiegato come in uno dei suoi quadri raffigurante le tre sirene si sia ispirata alle sue figlie e a delle ragazze a lei care. <<Se la mitologia continua nell'arte è un piccolo contributo per dare senso a questa continuità>>. Vincenzo Montemurro, cardiologo e storico, dopo aver anticipato l'inizio della ventiquattresima edizione del congresso internazionale di cardiologia "Scilla Cuore" ha parlato dell'aspetto culturale dell'evento scientifico. Q'uest'anno l'argomento è stato il mito e la leggenda dello Stretto. Montemurro si è soffermato su Scilla e Cariddi, questi due mostri che Omero ha voluto trasformare per spiegare in maniera mitologica qualto accadeva nello Stretto. (t.f.)