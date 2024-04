Ancora l'arte, protagonista alla Stazione FS di S.Caterina domenica 14 aprile

Ferraro La rassegna Calabria D'autore,format domenicale dell'associazione Incontriamoci Sempre Odv , vedrà protagonista l'arte e l'artigianato del nostro territorio.

L'arte della Ceramica Seminarese e l'innovazione sarà il tema della serata di domenica 14 aprile alle ore 18,30 nel piccolo museo FS Pietro Germi, con il Maestro Ceramista Vincenzo Ferraro dialogherà l'artista Adele Canale. Vincenzo Ferraro molto noto a livello Nazionale, presente in tantissime fiere, mostre, ed in importanti Premi , molte apprezzate le sue visite in Vaticano,da Papa Francesco, e tra qualche giorno, esattamente l'11 aprile, una sua opera sarà donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molte opere del maestro Ferraro saranno esposte domenica sera.

Restando sempre in tema d'arte, la serata del 14 , dalle ore 17,30 , sarà visitabile la mostra della Pittrice Laura Marino con I suoi "Volti del Cinema", la mostra è curata dall'artista Adele Canale. La mostra della Pittrice Marino si sposa bene con i murales del maestro Alessandro Allegra, presenti nel piccolo Museo, dov'è il binomio FS e Cinema sono il leit motiv culturale del percorso storico delle FS ,che hanno segnato la storia del cinema nell'ambito dei treni , delle stazioni , in un' Italia in cui la speranza e la dolce vita hanno segnato positivamente la Bell'Italia degli anni 60.