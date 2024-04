Educazione alla Legalità: gli studenti dell’IIS “E. Fermi” di Bagnara Calabra attori di un processo simulato

Educazione alla Legalità gli studenti dellIIS E. Fermi di Bagnara Calabra attori di un processo simulato Sabato 6 aprile 2024 gli alunni delle classi 2C, 3C, 5BL di Bagnara Calabra e 3F, 5F di Sant’Eufemia hanno partecipato, presso il Tribunaleper i Minorennidi Reggio Calabria, al Progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo” giunto alla IX edizionedi cui è presidente la dottoressa Roberta Mallamaci.

Coordinati dalle prof.sse Caterina Restuccia, Donatella Ramondino e Roberta Zampaglione, i ragazzi hanno simulato con grande entusiasmo e coinvolgimento un veroprocesso penale. Gli alunni, seguendoil copione “Fuori classe”, hanno partecipato in veste di Presidente del Tribunale, Giudice onorario, Giudice a latere, Pubblico ministero, avvocati, imputati, testimoni, persone offese, forze dell’ordine, interpretando magistralmente i ruoli loro assegnati.È stata un’esperienza di alta valenza formativa nell’ambito dell’Educazione alla Legalità con gli obiettivi di diffondere la cultura della legalità tra i giovani, in un’età particolarmente vulnerabile, e di prevenire il disagio giovanile. Un ringraziamento particolare alla D.S., prof.ssa Graziella Ramondino per aver promosso e motivato alunni edocenti ad aderire a tale meritevole iniziativa.