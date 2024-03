Ennesima gemma per la Scuola Secondaria di I Grado "G. Capua" di Melicuccà

Foto Facciata IC CAPUA

Il Giorno 14 marzo 2024, sulla piattaforma online Kahoot, si è svolta l’ottava Edizione dei Campionati Nazionali di Geografia, che, ha visto sfidarsi più di 2000 alunni di oltre 70 Istituti Comprensivi provenienti da tutta Italia e si sono dati battaglia su 10 principali temi:

Strumenti della Geografia e Geografia fisica; Geografia umana; Interpretazione delle cartine mute; Coordinate geografiche; Individuazione dei luoghi; Ambiente; Diritti umani; Geopolitica; Storia delle esplorazioni; Bandiere.

Alla gara hanno partecipato gli alunni delle classi: I, II e III F del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado "Giuseppe Capua" di Melicuccà, facente parte dell’I.C. di Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa, Francesca Barbaro. Gli alunni, guidati nel percorso dal prof. Natale Todaro, hanno profuso il massimo impegno con entusiasmo, dimostrando un approccio attivo e costruttivo verso la disciplina oggetto dei campionati. Inoltre ancora una volta è da sottolineare l’importanza di una scuola che sia sempre attenta a non rendere gli alunni spettatori passivi di contenuti mnemonici, ma attori principali delle conoscenze e della vita scolastica che apre le porte verso il futuro. Da rilevare ancora una volta come dalle piccole realtà del territorio reggino molto spesso considerate solo un peso economico, possano nascere fiori culturali e trasformarsi in frutti per rendere il futuro sempre più luminoso.

L’alunna Rebecca Germanò della classe II F si è classificata meritatamente al primo posto nel primo tema, duramente conteso, dal titolo: Strumenti della Geografia e Geografia fisica. La premiazione si svolta sabato 23 marzo 2024 presso i locali dell’Istituto Tecnico "Domenico Zaccagna" di Carrara (MS). Un doveroso ringraziamento va a tutti gli alunni che hanno con il loro attento studio, impegno e partecipazione hanno portato entusiasmo all’intero plesso, partecipando in modo attivo ai succitati campionati.