Il gruppo esibizione della palestra "Energy F&C A.S.D." di Bagnara primo classificato al "Festival della Danza" di Cosenza

Il gruppo esibizione della palestra Energy FC A.S.D. di Bagnara Calabra Domenica 10 Marzo, al Teatro Garden di Cosenza, si è svolto il "Festival della Danza", manifestazione organizzata da Opes, alla quale hanno partecipato scuole di danza provenienti da Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia.

Tra di loro il gruppo esibizione della palestra "Energy F&C A.S.D." di Bagnara Calabra, coordinate dall' istruttrice Francesca Tripodi, che ha presentato un mix latino della durata di 3,40 min (tempo massimo previsto come da regolamento gara). La coreografia ha portato le ragazze sul podio, aggiudicandosi così il diritto di partecipazione alla finale internazionale di Roma che si svolgerà l'11 e il 12 di Maggio prossimo a Cinecittà World Roma. Le ragazze che hanno partecipato e conquistato la giuria con la loro bravura e coordinazione perfetta sono: Domenica Pirrotta, Giusy Laurendi, Ylenia Idá in ha, Sara Battaglini, Vittoria Iemma, Veronica Caratozzolo e Francesca Tripodi. Prima però della finale di questa competizione, la palestra sta preparando le finali nazionali del fitness previste per il 14 Aprile a Riccione, dove le ragazze si esibiranno con una coreografia di Aerobica. Che dire lo sport è aggregazione, bellezza, senza limiti di età, in bocca al lupo ragazze!!!