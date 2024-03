BAGNARA CALABRA L'associazione ERA (Associazione Ambiente e Territorio) presenta "La Festa della Costa Viola"

Il 25 Aprile, per la seconda volta, l’evento espositivo più importante della Costa Viola, avrà luogo presso la piazza Rosario Villari (ex lido), dove le peculiarità del territorio saranno i protagonisti indiscussi dell’intera giornata. All’interno dell’area espositiva, il visitatore intraprenderà un percorso completo, nel quale l’offerta culturale, storica, naturalistica, gastronomica ed enologica sarà molto ampia, grazie alle ricchezze e alle diversità del territorio della Costa Viola. La presenza di realtà imprenditoriali locali e di associati con una elevata formazione professionale garantiranno una guida completa e qualificata per ogni ospite che deciderà di partecipare all’evento.