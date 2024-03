La cultura prima di tutto: Secondo ed ultimo appuntamento presso l'Istituto Comprensivo San Francesco

Il progetto, come già detto, ha avuto luce grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici, Prof. Anna Teresa Currà I.C. De Zerbi-Milone Palmi e Prof. Francesco Rotolo, Francesco Minniti , nonché dell'Educatrice Antonietta Silipigni e alle seguenti Associazioni Venatorie: Anuu Migratoristi Calabria ANUU Reggio Calabria , nelle persone di Bruno Zema e del Prof. Panuccio; EPS Calabria Ente Produttori Selvaggina , nella persona di Serafino Nero; Arci Caccia Calabria, Arcicaccia Reggio Calabria , nelle persone di Andrea Denisi e del Prof. Giuseppe Spoleti; Enal Caccia Calabria P.T. Enalcaccia RC , nelle persone del Dott. Angio' e Giuseppe Mauro; Oltre che di Confagricoltura Calabria e degli sponsor, Quattroseidue srl e Barbaro Moto . Abbiamo cercato in poco tempo di appassionare i giovani al mondo della natura e dell'etologia facendo conoscere loro le peculiarità di alcune specie selvatiche molto affascinanti e presenti nei nostri territori: La Coturnice Siciliana; Il Cinghiale; La Beccaccia. Li abbiamo salutati, dopo averli omaggiati di tanti doni ( sacche portatutto, spillette, dépliant e un casco moto sorteggiato), con la speranza di aver acceso in loro il lume della curiosità verso la natura ed i suoi misteri , e la fame di conoscenza che sempre dovrà guidarli nel futuro.