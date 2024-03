Tecniche di restauro e promozione dei Beni Culturali: attiva e coinvolgente la presenza degli studenti del "Fermi" di Bagnara

rosConcluso o quasi al punto di consegna uno dei lavori più significativi e belli svolto dall’ I.I.S “Enrico fermi” Bagnara Calabra in stretta collaborazione e sinergia con l’Università degli Studi della Tuscia e l’Arciconfraternita Maria SS. del Rosario di Bagnara. Un vero e proprio cantiere di restauro per la Chiesa della Santissima Maria del Rosario, a cui hanno partecipato le utenze di tutti gli indirizzi dell’Istituto d’Istruzione Fermi, coinvolgendo in tal modo i giovani e le giovani, ma anche e soprattutto stimolando la nuova generazione al bello artistico e alle tematiche culturali.

L’attività rientra in una seria e solida politica di sensibilizzazione alla conoscenza del patrimonio storico artistico locale, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza legate alla tutela dei beni architettonici della propria città e consequenzialmente alla corretta conoscenza dei materiali e delle tecniche di restauro. Tutto ciò è utile alla promozione e alla valorizzazione dei Beni culturali, che fruiti anche dall’interno con queste attività extrascolastiche acquisiscono una fisionomia di maggiore aderenza al territorio ed ai suoi abitanti.

Responsabile del progetto è il Professore Mario Gramuglia, docente di Storia dell’Arte presso il Fermi, mentre Coordinatrice del Cantiere per parte attiva dell’Università della Tuscia è la Dottoressa Paola Pogliani, coadiuvate le operazioni da Angelo Ruggero, Priore Arciconfraternita del Rosario. Il restauro avrà in oggetto di cura il dipinto su tela che raffigura Giuditta e Oloferne, risalente addirittura al XVII secolo. Un incontro propedeutico era stato svolto a cura della restauratrice Anna Arcudi, con le studentesse Chiara Campanella e Azaria Rovere dell’Università degli Studi della Tuscia, e soprattutto con il supporto scientifico dei docenti dell’Università della Calabria.

“Il dipinto su tela raffigurante Giuditta e Oloferne, conservato presso la Sacrestia della chiesa di SS. Maria del Rosario di Bagnara Calabra, riveste un ruolo identitario per la cultura figurativa locale ed offre spunti di ricerca ad ampio raggio per il suo valore storico critico. Si tratta, infatti, di una delle tele che copiano l’omonimo dipinto di Guido Reni. Realizzata nel XVII-XVIII secolo è giunta a Bagnara Calabra attraverso i Ruffo mecenati e collezionisti d’arte.” Ci dice il Professor Gramuglia che, sotto l’egida della sensibile Dirigente Scolastica Professoressa Graziella Ramondino, dirige i lavori.

“L’intervento di restauro in corso a cura dell’Università degli Studi della Tuscia è volto ad affrontare i problemi conservativi dell’opera, ma anche ad offrire elementi conoscitivi che potranno contribuire a precisare la datazione e l’autoralità del dipinto.” Prosegue così il docente, mettendo in evidenza il valore storico e umano di un’opera unica, che merita ancora maggiori attenzioni. Il progetto è riuscito a coinvolgere in maniera trasversale tutti gli ambiti di studio per l’utenza scolastica, integrando vari livelli di lettura dell’opera – iconografico, stilistico e tecnico materico per la sua migliore conoscenza e conservazione.

Di grande fascino l’operazione svolta dal Fermi, che si cimenta in un’attività sperimentale e completa, con l’auspicio e soprattutto il forte desiderio che la bella “Giuditta”, rappresentata nel dipinto con Oloferne, possa tornare al più presto, grazie al supporto e alla generosità dei più sensibili all’arte e alla bellezza, ad essere ammirata dal pio sguardo di tutti.

Caterina Restuccia

