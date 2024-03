UniRC| Brillante partecipazione al Jops2024

UniRC JOPS2024L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare la sua brillante partecipazione al summit Jops2024 (#Jops2024), tenutosi il 7 marzo a Padova. Un evento esclusivo che ha riunito i Job Placement di tutti gli Atenei italiani, con un unico grande obiettivo: esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale nella trasformazione della ricerca del lavoro.

Nel cuore di questo incontro rivoluzionario, il nostro Servizio Job Placement si è distinto per l'impegno e l'innovazione, proiettando i nostri studenti e laureati verso le frontiere più avanzate dell'occupabilità. Grazie all'IA, apriamo nuove strade per connettere talenti e opportunità, dimostrando che il futuro del lavoro è già qui. Perché scegliere l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria? Perché crediamo fermamente nel potere dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, preparando i nostri studenti a sfide future con strumenti all'avanguardia. Unitevi a noi in questo viaggio verso il futuro del lavoro. Scoprite come l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria sta guidando la rivoluzione dell'occupabilità e preparando i leader di domani.