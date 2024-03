Il Premio Mia Martini torna a Bagnara

Romeo - Pistolesi Il Premio "Mia Martini" si svolgerà a Bagnara Calabra. Nei giorni scorsi Nino Romeo, patron del prestigioso evento, è stato ricevuto a Palazzo San Nicola dal sindaco Adone Pistolesi e ha presentato la richiesta di patrocinio e contributo per l'organizzazione della 30. edizione del Premio dedicato all'artista bagnarese.

<<Festeggeremo la 30.edizione del Premio Mia Martini nella città delle sirene - ha riferito Romeo - l'incontro con il sindaco Pistolesi è stato proficuo. Abbiamo in programma ulteriori incontri per definire tempi e modi per lo svolgimento dell'evento. Sia il primo cittadino che il delegato allo spettacolo Cardona hanno dimostrato grande disponibilità>>. Le due scorse edizioni del premio si sono svolte al Teatro "Gentile" di Cittanova. Per il sindaco l'incontro ha avuot l'unico interesse da entrambe le parti di giungere alla realizzazione dell'evento: <<il Premio Mia Martini rappresenta indubbiamente un importante momento artistico culturale conosciuto e apprezzato a libello internazionale ed una grande attrattivi turistica per la nostra cittadina>>. (t.f.)